ASUS Core Tuning стала ответом на технологию Latency Killer от MSI и обещает улучшить показатели работы оперативной памяти после обновления BIOS.

Компания ASUS представила новую технологию под названием Core Tuning, направленную на увеличение производительности процессоров AMD Ryzen 9000 в игровых приложениях. Данный инструмент оптимизирует взаимодействие между центральным процессором и оперативной памятью персонального компьютера, снижая задержки и улучшая общую отзывчивость системы.

Core Tuning является своеобразным ответом ASUS на аналогичную разработку от компании MSI — технологию Latency Killer. Новое решение уменьшает задержку кэша L3 на таких процессорах, как Ryzen 7 9800X3D и другие представители 9000-й серии от компании AMD. Для активации функции необходимо установить свежую версию BIOS, после чего пользователи смогут ощутить повышение скорости работы оперативной памяти.

Тестирования показывают значительные улучшения показателей. К примеру, при тестировании модулей памяти DDR5-6400 задержка составила всего 61,8 наносекунды. Более этого, при увеличении частоты работы оперативной памяти до 8200 МГц задержка снижается до 57,6 наносекунды, что делает систему еще более отзывчивой.

Ожидаемый эффект от этих изменений — повышение стабильности игрового процесса, особенно в требовательных к ресурсам играх. Особенно заметно это должно сказаться на минимальном уровне FPS и устранении кратковременных падений частоты кадров, что сделает игровой процесс более плавным и комфортным.

Функционал Core Tuning будет доступен на всех совместимых материнских платах ASUS после выхода соответствующего обновления BIOS.