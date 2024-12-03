Следующим управленцем компании Intel может стать бывший президент AMD Виктор Пэн.

Вчера стало известно, что генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер принял решение покинуть свой пост. Официальные причины ухода не раскрываются, однако стало известно, что Гелсинджер намерен уйти на пенсию. В связи с этим Intel приступила к поиску замены на должность CEO. Информация о возможных кандидатах на пост главы Intel начала появляться сразу же после новости об уходе Гелсингера.

На платформе X пользователь IanCutress опубликовал сообщение, где указал на возможное имя будущего руководителя компании. По его словам, ссылаясь на свои источники, новым генеральным директором Intel может стать Виктор Пэн, экс-президент AMD, ушедший в отставку летом текущего года. Однако стоит отметить, что эта информация пока остается неофициальной и требует подтверждения.

На данный момент обязанности генерального директора временно возложены на Девида Циснеоса и Мишель Джонстон-Холтхаус, которые будут исполнять роль руководителей до назначения постоянного преемника. Однако нельзя исключить вероятность того, что именно один из них займет данный пост уже на постоянной основе.

Между тем, Intel продолжает активно работать над новыми продуктами, что свидетельствует о продолжении активной деятельности независимо от изменений в руководстве. Сегодня же Intel планирует анонсировать новые игровые видеокарты. Ожидается, что компания представит как минимум два графических ускорителя среднего ценового сегмента.