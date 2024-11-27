Российские процессоры Baikal снова начали поставляться в Россию - пока пришла только небольшая партия серверных процессоров Baikal-S в 1000 штук.

Как сообщает портал CNews со ссылкой на заместителя министра промышленности Василия Шпака, в Россию поступила небольшая партия 48-ядерных процессоров Baikal-S, разработанных компанией Baikal Electronics. Эти процессоры предназначены для использования в серверах и системах хранения данных.

Поставка этих компонентов стала важным шагом для российской IT-индустрии, особенно после того, как в 2022 году производство процессоров было временно остановлено из-за международных санкций. Всего в рамках первой партии поступило около одной тысячи процессоров, которые будут переданы отечественным разработчикам и производителям серверов для создания вычислительных платформ на базе этих чипов.

Подробностей о том, где именно были произведены эти процессоры, нет. Однако авторы зарубежного издания Tom’s Hardware выдвигают несколько версий. Одна из них заключается в том, что производство Baikal-S могло быть перенесено на другой технологический процесс и размещено на одном из заводов в Китае. Также есть предположение, что российские предприниматели могли заключить соглашение с тайваньской компанией TSMC либо разместить заказы через посредников.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев относительно производства, сама доставка новой партии процессоров является позитивным сигналом для развития отечественного IT-сектора.