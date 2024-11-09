Как поясняют в самой Sony, данное решение принято для поддержания порядка в играх, особенно в многопользовательских проектах, где владельцы ПК иногда используют запрещенное программное обеспечение.

Последние проекты компании Sony, которые были перенесены с PlayStation на ПК, вызвали волну недовольства среди геймеров из-за необходимости регистрации в сети PlayStation Network (PSN). Игры вроде God of War Ragnarok, Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn Remastered подверглись критике за то, что пользователи вынуждены создавать учётную запись PSN даже для запуска игр через платформу Steam.

Компания Sony объясняет такую меру необходимостью поддержания порядка в играх, особенно в тех, где присутствует мультиплеерный режим. По мнению представителей компании, это помогает бороться с использованием запрещённого программного обеспечения, распространённым среди некоторых пользователей ПК.

Президент Sony Interactive Entertainment, Хироки Тотоки, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы многое узнали... Для игр в реальном времени важно поддерживать порядок, чтобы каждый игрок имел возможность безопасно наслаждаться ими. Мы должны создать благоприятную для этого среду и предоставить свободу для игры».

Тотоки признал, что сама компания также осознает недовольство игроков, вызванное требованием наличия аккаунта PSN для запуска игры через Steam. Он также отметил, что подобные ограничения влияют на продажи, поскольку многие игроки отказываются покупать игры из-за этих неудобств. Несмотря на это, он подчеркнул, что Sony не планирует менять свою политику в области безопасности.

Таким образом, новые игры от Sony, выпущенные на ПК, будут требовать наличие учётной записи PSN. Компания считает эту меру необходимой для защиты своей продукции и обеспечения безопасной среды для всех игроков.