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В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
На первом месте рейтинга процессоров от Tom's Hardware оказался новый 8-ядерный AMD Ryzen 7 9800X3D, который уверенно лидирует по игровой производительности, оставляя конкурентов далеко позади.

Редакция популярного ресурса Tom's Hardware представила свой рейтинг наиболее удачных игровых процессоров на сегодняшний день. Лидером списка ожидаемо стал AMD Ryzen 7 9800X3D, который считается непревзойденным в плане игровой производительности, оставляя конкурентов далеко позади. Однако для тех, кто активно использует компьютер не только для развлечений, но и для работы, эксперты советуют обратить внимание на Intel Core i7-14700K, который демонстрирует отличные результаты в рабочих задачах.

Если вы ищете производительное решение за разумную цену, отличным вариантом станет AMD Ryzen 5 7600X. Этот процессор прошлого поколения отлично справляется как с играми, так и с рабочими задачами. В качестве альтернативы можно рассмотреть Intel Core i5-13400 или AMD Ryzen 7 5700X3D с технологией 3D V-Cache.

Для тех, кому требуется мощная система не только для игр, но и для обработки видео и других ресурсоемких приложений, Tom's Hardware рекомендует AMD Ryzen 9 7950X3D, известный своей высокой энергоэффективностью, или Intel Core i9-13900K — одну из самых мощных моделей предыдущего поколения от Intel.

В среднем ценовом диапазоне редакция выделила AMD Ryzen 7 5800X3D как оптимальный выбор для игрового ПК. Этот процессор до сих пор показывает высокие результаты при работе с современными видеокартами. Если вам ближе решения от Intel, стоит обратите внимание на сбалансированный Core i5-13600K.

Для бюджетных сборок Tom's Hardware рекомендует Intel Core i5-13100F и AMD Ryzen 5 5600. Эти модели предлагают отличное соотношение цены и качества для геймеров с ограниченным бюджетом.

Наконец, среди процессоров со встроенной графикой выделяются AMD Ryzen 5 8600G и AMD Ryzen 5 5600G, которые обеспечивают достойную производительность без необходимости покупки отдельной видеокарты.

#core i9-13900k #ryzen 7 5800x3d #ryzen 7 9800x3d #core i7-14700k #сравнение процессоров #tom&#x27;s hardware #рейтинг процессоров #процессоры для гейминга
Источник: tomshardware.com
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