Редакция популярного ресурса Tom's Hardware представила свой рейтинг наиболее удачных игровых процессоров на сегодняшний день. Лидером списка ожидаемо стал AMD Ryzen 7 9800X3D, который считается непревзойденным в плане игровой производительности, оставляя конкурентов далеко позади. Однако для тех, кто активно использует компьютер не только для развлечений, но и для работы, эксперты советуют обратить внимание на Intel Core i7-14700K, который демонстрирует отличные результаты в рабочих задачах.
Если вы ищете производительное решение за разумную цену, отличным вариантом станет AMD Ryzen 5 7600X. Этот процессор прошлого поколения отлично справляется как с играми, так и с рабочими задачами. В качестве альтернативы можно рассмотреть Intel Core i5-13400 или AMD Ryzen 7 5700X3D с технологией 3D V-Cache.
Для тех, кому требуется мощная система не только для игр, но и для обработки видео и других ресурсоемких приложений, Tom's Hardware рекомендует AMD Ryzen 9 7950X3D, известный своей высокой энергоэффективностью, или Intel Core i9-13900K — одну из самых мощных моделей предыдущего поколения от Intel.
В среднем ценовом диапазоне редакция выделила AMD Ryzen 7 5800X3D как оптимальный выбор для игрового ПК. Этот процессор до сих пор показывает высокие результаты при работе с современными видеокартами. Если вам ближе решения от Intel, стоит обратите внимание на сбалансированный Core i5-13600K.
Для бюджетных сборок Tom's Hardware рекомендует Intel Core i5-13100F и AMD Ryzen 5 5600. Эти модели предлагают отличное соотношение цены и качества для геймеров с ограниченным бюджетом.
Наконец, среди процессоров со встроенной графикой выделяются AMD Ryzen 5 8600G и AMD Ryzen 5 5600G, которые обеспечивают достойную производительность без необходимости покупки отдельной видеокарты.