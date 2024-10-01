Согласно информации от инсайдера Anthony, ожидаемый смартфон Samsung Galaxy S25+ будет представлен в начале следующего года вместе с базовым Galaxy S25 и флагманским Galaxy S25 Ultra.

Инсайдер Anthony поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S25+, который станет частью новой линейки устройств, включающей также модели Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra. Особенностью этой серии станет использование одного и того же процессора - топового Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 с увеличенной тактовой частотой CPU. Это решение позволит избежать различий между моделями в зависимости от региона. Эффективное охлаждение этого мощного чипсета обеспечит большая испарительная камера.

Galaxy S25+ будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти, которая как раз пригодится для работы с искусственным интеллектом. Емкость аккумулятора составит 4900 мА*ч, при этом будет поддерживаться быстрая проводная зарядка на 45 Вт и обратная беспроводная зарядка с мощностью до 9 Вт. Экран устройства будет представлять собой 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с разрешением Quad HD+.

На задней панели расположится тройная камера с основным 50-мегапиксельным модулем, 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 10-мегапиксельным телеобъективом с трехкратным приближением без потерь качества. Толщина корпуса Galaxy S25+ составит всего 7,3 мм, и получит уменьшенные рамки вокруг экрана. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой One UI последней версии. Galaxy S25+ предложит множество функций, связанных с искусственным интеллектом.

Презентация всей линейки Galaxy S25 ожидается в начале следующего года.