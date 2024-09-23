Игроки также высказывают претензии по поводу технического состояния God of War Ragnarök и завышенных системных требований.

Выход God of War Ragnarök для ПК вызвал волну негодования среди геймеров из-за обязательного требования привязывать игру к аккаунту PlayStation Network (PSN). Как результат, оценка игры в Steam упала с положительной до смешанной, составив всего три балла из пяти возможных. На данный момент уже оставлено около 5000 отзывов.

Основная причина негативной реакции заключается в необходимости создания учетной записи PSN, которую пользователи считают излишней для однопользовательской сюжетной игры. Процесс включает в себя ввод множества персональных данных, таких как возраст, номер телефона, загрузку фотографий для подтверждения личности и других подобных процедур. Многие игроки недоумевают, зачем такие меры безопасности нужны для одиночного приключения.

Некоторые игроки также выразили свое недовольство техническими проблемами God of War Ragnarók на ПК, отметив высокие системные требования, которые затрудняют комфортное прохождение игры. Представители студии Santa Monica Studio пока никак не прокомментировали ситуацию с низкими оценками God of War Ragnarök в Steam.

Несмотря на негативные отзывы, игра God of War Ragnarok продолжает пользоваться популярностью и привлекает новых игроков. Выход игры на ПК состоялся на прошлой неделе, через несколько лет после её первоначального релиза на PlayStation 5.