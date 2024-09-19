Проект компании Pocketpair под названием Palworld, вызвал противоречия из-за своего сходства с известной серией Pokemon от Nintendo. Хотя некоторые считают игру откровенным плагиатом, другие воспринимают ее как забавную пародию.

Игра Palworld от компании Pocketpair вновь оказалась в центре внимания, вызывая оживленные дебаты о том, является ли она откровенным плагиатом Pokémon, либо это просто забавная пародия. Интересно, что Palworld быстро стала популярной и достигла более четырех миллионов продаж уже в первую неделю после релиза.

Однако успех игры не обошелся без критики. Nintendo подала иск против Pocketpair, утверждая, что Palworld нарушает большое количество патентных прав компании. Nintendo официально заявила: «В данном иске требуется запрет на нарушение и компенсация ущерба на основании того, что разработанная и выпущенная Ответчиком игра Palworld, нарушает интеллектуальную собственность Nintendo». Компания подчеркнула свою решимость защищать свои права интеллектуальной собственности, включая бренд Nintendo, который создавался в течение многих лет.

Критики указывают на явное сходство между 3D-моделями из Pokémon и персонажами Palworld, что и стало причиной обвинений. В ответ на это ведущий разработчик Pocketpair Такуро Мизобе заявил, что его студия не собирается нарушать чужую интеллектуальную собственность. Мизобе также назвал подобные обвинения клеветой. Несмотря на бурные обсуждения, в июне Мизобе отметил в интервью GameFile, что студия «не получила никаких известий» о возможном иске от Nintendo. Однако спустя восемь месяцев после релиза Palworld компания Nintendo решила действовать и запустила судебный процесс.

Сейчас обсуждение вокруг Palworld вновь активизировалось, и многие задаются вопросом: сможет ли Pocketpair доказать свою правоту, или же Nintendo одержит победу в этой правовой битве?