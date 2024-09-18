В Краснодарском крае успешно завершены испытания первой отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М, которая теперь работает в составе третьего энергоблока ТЭС «Ударная».

Компания "Технопромэкспорт", дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех», успешно провела комплексные испытания 3-го энергоблока ТЭС "Ударная", расположенного на территории Краснодарского края. Данный энергоблок оснащен первой газовой турбиной большой мощности ГТД-110М российского производства. Данное событие знаменательно тем, что агрегат прошел все необходимые тесты и проработал 72 часа на полной нагрузке, производя электроэнергию для Единой энергосистемы страны. Проведенные испытания доказали соответствие всех технических характеристик устройства заявленным требованиям.

Как сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех», турбина ГТД-110М была разработана Объединенной двигателестроительной корпорацией и создана с целью замены импортных аналогов. Это достаточно значимое событие для технологического суверенитета России, так как новая турбина позволит снизить зависимость от иностранных поставок в области энергетики. ТЭС «Ударная» считается одной из самых современных парогазовых электростанций в РФ. Ее роль в обеспечении электроэнергией коммунальных служб и промышленных предприятий Краснодарского края, а также в улучшении надежности всей энергосистемы в периоды самых высоких нагрузок трудно переоценить.

Проект строительства ГТД-110М был начат в 2023 году после подписания соответствующего соглашения на Петербургском международном экономическом форуме. Партнером проекта стал «Сберб», который помогает в реализации этого важного проекта. С этой целью на заводе "ОДК-Сатурн" ведется строительство нового механосборочного комплекса с современным оборудованием и проводится модернизация существующих производственных цехов.