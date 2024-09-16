Электростанции размещены на территории 90 гектаров, что сопоставимо с площадью 126 футбольных полей. На этом пространстве установлены 116 000 гетероструктурных солнечных модулей отечественного производства, а также 6 инверторных станций.

В Свердловской области была успешно завершена реализация довольно масштабного проекта по строительству трех крупных солнечных электростанций с общей мощностью в 37,9 МВт. Данное событие является значимым не только для региона, но и для всего Уральского федерального округа, поскольку подобные объекты впервые были введены в эксплуатацию в данном регионе.

Инвестором этого крупного проекта стала компания «Хевел». Работы по реализации проекта стартовали еще в 2021 году. Специалисты компании «Россети Урал» провели работу по подключению новых солнечных станций к единой сети. Для этого также была построена специальная подстанция мощностью 40 МВА.

Новые электростанции занимают значительную территорию площадью примерно 90 гектаров, что эквивалентно площади целых 126 футбольных полей. На данной территории размещено 116 000 полностью отечественных гетероструктурных солнечных модулей, способных эффективно функционировать даже в экстремальных климатических условиях — от -40C до +85C.

Солнечные модули соединены между собой 350 километрами силовых кабелей. Рядом с ними также были установлены шесть инверторных станций. По предварительным оценкам экспертов, новые солнечные электростанции будут способны вырабатывать до 40 миллионов киловатт-часов энергии каждый год.

Благодаря усилиям специалистов компаний «Хевел» и «Россети Урал», Свердловская область сделала важный шаг в направлении использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергетической безопасности региона.