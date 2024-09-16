Зарубежный портал Tom's Hardware поделился свежей подборкой лучших твердотельных накопителей на рынке, охватывающей различные категории и потребности пользователей.

Авторы популярного ресурса Tom's Hardware представили собственную подборку лучших твердотельных накопителей в разных категориях. Среди представленных моделей были отмечены как флагманские накопители, так и бюджетные варианты, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями и преимуществами.

Samsung 990 Pro — был назван лучшим из лучших благодаря своей высокой скорости работы и качественной программной поддержке от производителя. Модель доступна в нескольких объемах, включая 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Стоимость накопителя увеличивается вместе с ростом объема памяти. В качестве альтернативы можно рассмотреть WD Black SN850X и Crucial T700.

В категории самых быстрых накопителей победителем стал Crucial T705. Данный накопитель оснащен прошивкой с поддержкой DirectStorage. а также комплектуется пассивным радиатором. Его альтернатива — это Sabrent Rocket 5.

Для использования в ноутбуках рекомендуется Crucial T500, который отличается энергоэффективностью и имеет комплектный радиатор. Альтернативный вариант этой модели — Sabrent Rocket Nano.

Модель Teamgroup MP44 была признана уверенным середнячком благодаря хорошим характеристикам и приемлемой цене. Для тех, кто ищет менее производительное решение, предлагается альтернатива в виде Teamgroup MP44L.

По мнению авторов, Kingston KC3000 является хорошим выбором для использования в PlayStation 5 благодаря стабильной производительности и низкому нагреву.

Лучшим в классе твердотельных накопителей большого объема признан Crucial P310 с объемом до 2 ТБ в формате M.2 2230. Альтернативные модели включают Corsair MP600 Mini, WD Black SN770M и Sabrent Rocket Nano.

Любителям красивых и мощных сборок стоит обратить внимание на PNY CS3150. Он выделяется отличной производительностью и стильным радиатором с вентиляторами и RGB-подсветкой.

Накопитель Corsair MP600 Pro LPX предназначен для выполнения серьезных задач. Он характеризуется строгим дизайном и высокой производительностью, а также надежной системой охлаждения и пятилетней гарантией.

Среди накопителей для NAS эксперты отметили ADATA Legend 960 Max за его хорошую производительность и высокую надежность. Альтернативным вариантом является Addlink NAS D60 SSD.

Наконец, для тех, кому необходим SATA накопитель, рекомендован Crucial MX500 за его максимальную производительность и привлекательную цену. Альтернативой данному накопителю является Samsung 860 Pro.