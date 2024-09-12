Ресурс Videocardz представил первый независимый обзор обновленной версии графического ускорителя GeForce RTX 4070, который оснащен памятью стандарта GDDR6 вместо GDDR6X. В рамках обзора специалисты провели ряд тестов, чтобы оценить производительность новинки в различных играх и синтетических бенчмарках, сравнив ее с базовой версией GeForce RTX 4070, использующей более быструю память GDDR6X.
Результаты тестов показали, что разница между двумя версиями видеокарты в синтетических тестах 3DMark оказалась минимальной — всего около 0,2%.
Однако в реальных играх различия становятся уже чуть более заметными. Так, в разрешении 1440p "урезанная" версия GeForce RTX 4070 показала результат, который отстает от оригинальной версии примерно на 1%. При разрешении 4K разница достигает уже 2,3%. Интересно, что в разрешении 1080p разница снова оказалась на уровне погрешности, что делает обе версии RTX 4070 практически равными в этом популярном формате.
Таблицы, представленные изданием Videocardz, наглядно демонстрируют результаты тестирования, предоставляя подробную информацию о производительности каждой видеокарты. Важно отметить, что все выводы основаны на независимом анализе и подтверждаются реальными данными.