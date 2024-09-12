Портал Videocardz представил один из первых независимых обзоров новой версии видеокарты GeForce RTX 4070, которая оснащена памятью стандарта GDDR6

Ресурс Videocardz представил первый независимый обзор обновленной версии графического ускорителя GeForce RTX 4070, который оснащен памятью стандарта GDDR6 вместо GDDR6X. В рамках обзора специалисты провели ряд тестов, чтобы оценить производительность новинки в различных играх и синтетических бенчмарках, сравнив ее с базовой версией GeForce RTX 4070, использующей более быструю память GDDR6X.

Результаты тестов показали, что разница между двумя версиями видеокарты в синтетических тестах 3DMark оказалась минимальной — всего около 0,2%.

Однако в реальных играх различия становятся уже чуть более заметными. Так, в разрешении 1440p "урезанная" версия GeForce RTX 4070 показала результат, который отстает от оригинальной версии примерно на 1%. При разрешении 4K разница достигает уже 2,3%. Интересно, что в разрешении 1080p разница снова оказалась на уровне погрешности, что делает обе версии RTX 4070 практически равными в этом популярном формате.

Таблицы, представленные изданием Videocardz, наглядно демонстрируют результаты тестирования, предоставляя подробную информацию о производительности каждой видеокарты. Важно отметить, что все выводы основаны на независимом анализе и подтверждаются реальными данными.