Hardware Unboxed провели тестирование игровой производительности Ryzen 7 9700X на разных версиях операционной системы Windows.

Авторы популярного YouTube-канала Hardware Unboxed выпустили новой видеоролик, посвященный сравнению игровой производительности различных версий операционной системы Windows. В ходе тестирования блогеры обнаружили, что часть данных из предыдущего анализа Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2 оказалась некорректной из-за неверной установки более старой версии ОС. Это побудило их провести повторное тестирование процессора Ryzen 9700X под этими системами, а также сравнить результаты с показателями этого процессора при работе под Windows 10.

Результаты тестирования

В ходе нового тестирования выяснилось, что Windows 11 23H2 все же уступает Windows 11 24H2, даже при правильной установке. По результатам тестов в 23 играх преимущество последней версии в среднем составило около 9%. Наибольшее отставание наблюдается в таких играх, как Hogwarts Legacy и Gears 5, а также Star Wars Jedi Survivor и Remnant 2, и составляет от 14 до 19%.

Оптимизации патча KB5041587

Кроме того, специалисты протестировали патч KB5041587 для Windows 11 23H2, который включает оптимизации кода предсказания ветвлений, направленные на повышение игрового быстродействия новых чипов AMD Zen 5. Результаты показали, что пропатченная версия ОС оказалась приблизительно на 7% быстрее базовой версии ОС Windows 11 23H2.

Интересно, что во многих играх версия с патчем KB5041587 не уступает Windows 11 24H2. Однако серьезное отставание наблюдается в таких проектах, как A Plague Tale Requiem и Riftbreaker, и также в Gears 5, Star Wars Jedi Survivor, Remnant 2 и Hogwarts Legacy. Тем не менее, в играх Far Cry 6 и Borderlands 3 версия Windows 11 23H2 с патчем показывает даже более высокий фреймрейт.

В заключение стоит отметить, что патч KB5041587 позволяет Windows 11 23H2 на 2% опередить Windows 10 22H2, тогда как до выхода обновления она отставала примерно на 5%. Для более подробной информации и детальных результатов тестирования рекомендуем посмотреть полное видео на канале Hardware Unboxed.



