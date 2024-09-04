PCGamesHardware опубликовали результаты тестирования Black Myth: Wukong после выхода первого патча

Авторы портала PCGamesHardware представили результаты тестирования нашумевшего приключенческого экшена Black Myth: Wukong после появления первого патча. В ходе тестирования использовались 25 видеокарт на мощном ПК с топовым процессором Intel Core i9-14900KS и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8000.

Тесты проводились в нативном разрешении с максимальными настройками в 1080p, 2K и 4K. Для комфортной игры в разрешении 1080p с частотой кадров от 60 fps и выше необходима видеокарта уровня Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4070 SUPER. Тем, кто готов пожертвовать частотой кадров и играть на уровне 30 fps, подойдет уже устаревшая GeForce RTX 2080 Ti.

В разрешении 2K игру смогли осилить только дорогие видеокарты: GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER, а также GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX. А для комфортного геймплея в 4K уже потребуется исключительно флагманская RTX 4090.

С включенной трассировкой лучей комфортная игра возможна лишь при активированной функции генерации кадров. Стоит отметить, что Frame Generation действительно способна исправить ситуацию: с ней частоту кадров на уровне 60 fps в разрешении 1080p удается добиться уже на RTX 4070.

В PCGH отметили, что после обновления Black Myth: Wukong стала работать немного быстрее, но каких-либо радикальных изменений при этом не произошло. Для полноценного наслаждения игрой по-прежнему необходима дорогая и достаточно мощная видеокарта.

Также ресурс подчеркнул, что топовая GeForce RTX 4090 в некоторых сценариях оказалась до 2,58 раза быстрее предыдущего флагмана GeForce RTX 3090 Ti. Если аналогичное преимущество будет у ожидаемой GeForce RTX 5090 перед нынешней RTX 4090, то у геймеров может наконец-то появиться возможность насладиться 4K-геймингом с включенной трассировкой лучей.