Игровые тесты демонстрируют, что процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X работают лучше в режиме 65 Вт

Японское издание Ascii.jp представило результаты тестирования процессоров Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X на различных уровнях TDP, включая 65 Вт и 105 Вт. Исследование продемонстрировало, что увеличение теплового пакета не способно привести к значительному росту производительности в играх, но может привести к значительному увеличению энергопотребления.

Графики, представленные в тестах, показывают, что оба процессора демонстрируют лишь незначительные изменения в количестве FPS при различных настройках TDP. Это указывает на то, что для повышения производительности в играх нет необходимости увеличивать TDP чипов.

В рабочих задачах разница также оказалась на уровне погрешности. Только в некоторых бенчмарках Ryzen 7 9700X показал небольшое преимущество при 105 Вт, при этом дальнейшее увеличение TDP уже не давало заметного прироста производительности.

Интересно, что Ryzen 5 9600X вообще не реагировал на изменения в энергопотреблении, демонстрируя стабильные результаты при любых настройках.

Кроме этого, стало известно, что поддержка более высоких уровней TDP может стать функцией материнских плат по умолчанию и не будет выходить за рамки гарантии от AMD. Исходя из представленных результатов тестов, получается, что режим 65 Вт может быть оптимальным выбором для большинства пользователей, обеспечивая хорошую производительность при более низком энергопотреблении.