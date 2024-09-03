В AnTuTu подвели итоги августа и назвали 10 наиболее производительных смартфонов на начало сентября 2024 года

Авторы бенчмарка AnTuTu подвели итоги прошедшего месяца и представили топ-10 самых мощных смартфонов на начало сентября 2024 года. Лидирующие позиции вновь занял Red Magic 9S Pro+, который сумел набрать 2 127 528 баллов в бенчмарке. Однако это число оказалось ниже, чем в прошлом месяце, когда смартфон смог достичь отметки в 2 182 401 балл.

На втором месте по-прежнему находится смартфон OnePlus Ace 3 Pro, который продолжает уверенно сохранять свои позиции. Ну а замыкает тройку лидеров смартфон iQOO Neo9S Pro+, который сумел подняться с пятой строчки благодаря оптимизациям ПО.

Кроме этого, в этом месяце в топ-10 появились новички. Например, OnePlus 12 занял десятую позицию, что подчеркивает его достаточно высокую производительность.

Интересно, что все модели из рейтинга набрали более 2 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu. Также, в сентябре снова лидирует чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, на базе которого построены шесть из десяти смартфонов в списке. Два устройства используют процессор MediaTek Dimensity 9300, а еще два смартфона — MediaTek Dimensity 9300+.

Такой состав топа свидетельствует о высоком уровне конкуренции на рынке смартфонов и постоянном стремлении производителей к улучшению производительности своих устройств.