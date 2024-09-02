MSI анонсировала прошивки для материнских плат, которые позволяют процессорам Ryzen 9 9700X и Ryzen 5 9600X работать с повышенным энергопотреблением

На днях компания MSI представила обновлённые версии прошивок для своих материнских плат, которые предоставляют процессорам Ryzen 9 9700X и Ryzen 5 9600X возможность работы с повышенным уровнем энергопотребления. Данный метод разгона не будет выходить за рамки заводской гарантии, что делает его особенно привлекательным для пользователей.

На прошлой неделе MSI анонсировала новую функцию, позволяющую увеличить производительность новых процессоров Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X через настройки в BIOS. Пользователям достаточно изменить параметры теплопакета с заданных по умолчанию 65 Вт до 105 Вт. Данная функция пока доступна исключительно на материнских платах MSI и не является частью прошивки AGESA.

По информации редактора Wccftech, который тесно сотрудничает с командой разработчиков MSI, возможность настройки TDP может стать доступной и для других производителей в будущем. Ожидается, что эта функция будет включена в AGESA версии 1.2.0.2, что позволит пользователям на других материнских платах воспользоваться преимуществами разгона без потери гарантии от AMD.

Такие прошивки для материнских плат на чипсетах 600-й серии должны будут появиться уже к концу сентября, в то время как материнские платы на чипсетах 800-й серии должны будут поддерживать изменение TDP по умолчанию.