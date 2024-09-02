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В GamesRadar назвали ТОП-9 игровых процессоров сентября 2024
GamesRadar поделился подборкой лучших процессоров, которые можно купить сейчас для сборки игрового компьютера

Ресурс GamesRadar представил свежую подборку лучших процессоров для создания мощного игрового ПК. В этом списке представлены как новинки, так и проверенные временем модели, которые обеспечат отличную производительность в играх и рабочих задачах.

1. Intel Core i5-13600K

Этот процессор предлагает отличное сочетание мощности и доступной цены. Он хорошо справляется не только с играми, но и с рабочими задачами, особенно при разгоне. Единственный недостаток — высокая температура в стресс-тестах, поэтому рекомендуется инвестировать в качественное охлаждение.

2. AMD Ryzen 5 5600X

Хотя Ryzen 5600X уже нельзя считать абсолютным лидером по игровой производительности, он все еще остается конкурентоспособным вариантом в плане соотношения цены и качества. Этот чип отлично подходит для игр и повседневных задач.

3. AMD Ryzen 5 8600G

Отличный выбор для бюджетной сборки, даже без использования дискретной видеокарты. Процессор сочетает в себе мощные вычислительные возможности и встроенную графику, что позволяет запускать менее требовательные игры в 1080p без проблем.

4. Intel Core i9-13900K

Один из топовых процессоров для игровых сборок. Хотя он немного уступает последнему Core i9-14900K, его сниженная цена делает его привлекательным выбором для геймеров.

5. Intel Core i7-13700K

Более быстрый, чем Core i5 этого поколения, но все еще слишком дорогой. Этот процессор может стать отличным вариантом в ближайшее время, когда цены на первое поколение Raptor Lake станут более доступными.

6. Intel Core i5-12600K

Не стоит забывать и про Alder Lake — даже этот представитель среднего сегмента легко справляется со всеми актуальными играми и смело может быть использован в сборках даже с RTX 4090.

7. Intel Core i9-12900K

Флагман среди процессоров с одними из самых быстрых потоков на рынке. Иногда он способен обогнать AMD Ryzen 9 5950X, хотя его цена остается довольно высокой.

8. Intel Core i5-11600K

Этот процессор способен обеспечить стабильную работу игр в разрешении 1440p при 120 Гц или в режиме 4K 60FPS, что также делает его отличным выбором для геймеров.

9. Intel Core i7-12700K

Данная модель предлагает производительность на уровне Core i5 13-го поколения, но стоит при этом дешевле, что делает её выгодным вариантом для сборки.

Данная подборка от GamesRadar призвана помочь пользователям выбрать оптимальный процессор для игровой системы, учитывая как производительность, так и стоимость. Однако, как и всегда, решение о выборе ложится на плечи пользователей, с учетом их потребностей, предпочтений и доступного бюджета.

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Источник: gamesradar.com
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