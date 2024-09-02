Windows 11 продолжает набирать популярность, увеличив свою долю на 3,36% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Доля Windows 10, напротив, снизилась с 51,95% до 48,66%.

Цифровой магазин Valve, Steam, представил свежие данные, отражающие текущие тренды на рынке комплектующих и программного обеспечения. Согласно последнему отчету, операционная система Windows 11 продолжает набирать популярность, увеличив свою долю на 3,36% по сравнению с предыдущим периодом. В результате ее текущая доля на рынке достигла значительных 51,34%, в то время как Windows 10 снизила свои позиции с 51,95% до 48,66%.

Кроме того, наблюдается рост интереса к игровым сборкам с 16 ГБ оперативной памяти - их доля увеличилась на 1,5%. Аналогично, компьютерные системы на базе процессоров AMD также укрепили свои позиции, отобрав 0,7% доли у Intel.

Что касается графических ускорителей, то в отчете не произошло значительных изменений. Лидером по-прежнему остается "народная" GeForce RTX 3060, за которой следуют мобильная версия графического ускорителя GeForce RTX 4060, а также бюджетная видеокарта GeForce GTX 1650.

К слову, планомерное снижение популярности процессоров Intel наблюдается уже на протяжении последних двух месяцев. Это явление, вероятно, связано с проблемами, с которыми в последнее время столкнулась компания. Эти данные подчеркивают динамичное развитие рынка и изменение предпочтений пользователей в сторону более современных и стабильных решений.