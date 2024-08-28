Представитель архитектуры Xe2 показал себя намного лучше мобильной Radeon 780M и практически догнал настольную GeForce GTX 1650

Согласно последним утечкам, встроенные графические ускорители семейства Battlemage, а именно графическое ядро ARC 140V, имеют все шансы стать лидерами на рынке. В сети уже успели появиться результаты тестирования этого iGPU, который должен дебютировать в новых процессорах Lunar Lake.

В тесте CompuBench графическое ядро показало достаточно высокую частоту в 2 ГГц, а объем видеопамяти составил 8 ГБ. Эти показатели позволили ARC 140V значительно опередить мобильную Radeon 780M и практически сравняться с настольной GeForce GTX 1650. Это особенно примечательно с учетом того, что максимальное энергопотребление графического ускорителя в новых процессорах ограничено уровнем всего в 30 Вт.

Процессоры Intel Core Ultra 200V, в которых будет использоваться этот мощный встроенный графический ускоритель, ожидаются к выходу 3 сентября. Ранее представители Intel уже намекали на эту дату, а свежий драйвер подтвердил эту информацию. Не стоит исключать, что первые тесты и обзоры новинок появятся в сети еще раньше, что создаст дополнительный интерес среди пользователей и экспертов.

С таким уровнем производительности Battlemage может существенно изменить рынок встроенных графических решений, предоставляя пользователям возможность наслаждаться высококачественной графикой без необходимости в отдельной видеокарте.