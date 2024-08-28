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Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
Star Wars Outlaws стала еще одной игрой 2024 года с очень завышенными требованиями к аппаратному обеспечению

PCGamesHardware провел тестирование нового приключенческого боевика Star Wars Outlaws с использованием трех самых мощных видеокарт на современном рынке: двух моделей от компании NVIDIA — GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 SUPER, а также флагманской Radeon RX 7900 XTX от компании AMD.

При настройках Ultra без трассировки лучей результаты оказались обнадеживающими: все три графических ускорителя обеспечивали более 60 fps в разрешениях 1080p и 2K. Однако в 4K ситуация слегка изменилась — RX 7900 XTX уже оказалась не способна дотянуть до 60 fps, показывая менее стабильные результаты.

Для достижения 60 fps в 2K с настройками уровня Outlaw пользователям потребуется только топовая RTX 4090, тогда как флагман AMD выдает уже менее 50 fps, а в разрешении 4K — и вовсе не может достичь даже 30 fps.

При активации трассировки лучей с настройками Ultra ситуация становится еще более сложной. В 1080p играть с 60 fps можно на RTX 4080 SUPER и RTX 4090, но при переходе на 2K и 4K только RTX 4090 способна справиться с задачей. При повышении настроек до уровня Outlaw даже RTX 4090 не может обеспечить комфортный игровой процесс в 4K, демонстрируя частоту кадров ниже 25 fps.

Выводы тестирования оказались неутешительны: Star Wars Outlaws становится еще одной игрой 2024 года с завышенными требованиями к аппаратному обеспечению. Игрокам стоит заранее позаботиться о мощных видеокартах, чтобы насладиться всеми прелестями этой захватывающей вселенной.

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Источник: pcgameshardware.de
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