Доказательства Gabe Follower основаны на находках в коде последних игр Valve, открытых данных, а также неких личных источниках из студии

Согласно информации от известного YouTube-блогера и датамайнера Gabe Follower, Valve ведет активную работу над новым проектом, однако старается не привлекать к этому лишнего внимания.

Игра будет представлять собой полуоткрытый мир, в котором будут динамически меняться как погода, так и время суток. Это создаст уникальную атмосферу и позволит игрокам полноценно погрузиться в мир игры. Особое внимание уделено умным NPC, с которыми можно будет вести полноценные диалоги, что должно значительно обогатить игровой процесс.

Также ожидается, что в новой игре будет представлена усовершенствованная система навигации. Она будет учитывать любые типы пространства, включая воду и воздух, и предоставит новые возможности для исследования мира.

Кроме этого, Gabe Follower упомянул о проекте Half-Life X, который, по всей видимости, станет отдельной игрой во вселенной «Half-Life». Главный герой данной игры будет облачён в костюм HEV и получит возможность прикрепляться к объектам и управлять гравитацией. В игре также планируется появление различных существ из мира Зен.

Valve пока не подтвердила и не опровергла эти данные, поэтому информация остается на уровне слухов.