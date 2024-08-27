LG разработала двухслойную тандемную структуру, в которой синие пиксели используют сразу два типа материала

Производители дисплеев активно ищут способы решения насущной проблемы с выгоранием экранов. Одним из основных методов является затемнение пикселей при отображении статических изображений, а также техника перемещения пикселей, при которой они слегка сдвигаются через определенные интервалы времени. Однако южнокорейская компания LG представила технологию, которая может стать наиболее эффективным решением этой проблемы.

Проблема выгорания экранов в OLED-дисплеях связана с деградацией синих пикселей, использующих флуоресцентные материалы для излучения синего света. Эти материалы менее эффективны по сравнению с фосфоресцирующими излучателями, применяемыми как в зеленых, так и в красных пикселях. В результате этого, синие пиксели подвергаются большему износу и быстрее выгорают.

LG разработала двухслойную тандемную структуру, в которой синие пиксели будут использовать материалы сразу двух типов. Эта инновация, получившая название Dream OLED, направлена на повышение эффективности синих пикселей и снижение нагрузки на них, что, в свою очередь, должно значительно повысить срок службы OLED-дисплеев.

Тем не менее, в LG пока не совсем уверены, смогут ли они сделать продукцию с этой технологией доступной для массового потребителя. В течение следующего года специалисты компании будут работать над оптимизацией производства и проведением испытаний. Если Dream OLED пройдет успешные тесты, технология может быть внедрена в широкий спектр устройств — от телевизоров и игровых мониторов до ноутбуков, смартфонов и планшетов.