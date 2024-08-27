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AMD готовит к выходу четыре игровых видеокарты RDNA 4 - релиз ожидается в январе 2025 года
IT Home и портал Benchlife сообщают, что видеокарты на базе архитектуры RDNA 4 появятся на рынке в четырех исполнениях

Вчера в сети появилась утечка, касающаяся производительности нового графического ускорителя из серии Radeon RX 8000. Согласно сообщениям китайского ресурса IT Home и портала Benchlife, производитель планирует представить не одну, а сразу четыре модели игровых видеокарт нового поколения.

По имеющимся данным, новые графические ускорители будут построены на базе архитектуры RDNA 4 и будут представлены на рынке в нескольких исполнениях. В первую очередь, ожидается модель с графическим чипом NAVI 48 XT, которая ранее уже была протестирована в Geekbench под кодовым номером R24D-E6. Кроме этого, в линейке будут представлены еще три графических ускорителя с кодовыми номерами R24D-E8, R25D-P8 и R25D-P4.

К сожалению, более подробные технические характеристики данных графических ускорителей остаются под завесой тайны. Не раскрыты также и розничные наименования новинок. Однако утечка информации указывает на ориентировочное окно выхода новых видеокарт —  это январь следующего года.

#видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rdna 4 #rdna4 #radeon rx 8000 #видеокарты 2024 #radeon rx 8000 rdna 4
Источник: ithome.com
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Видеокарта AMD Radeon RX 8000 протестирована в Geekbench
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