Бронзовый цвет iPhone 16 Pro на фото оказался совсем не таким розовым, как в рекламе

Apple объявила о запуске новых моделей iPhone 16 Pro и Pro Max, которые будут представлены в текущем году с уникальными цветовыми решениями: бронза и натуральный титан. Однако стоит отметить, что бронзовый оттенок может понравиться далеко не всем — он скорее коричневый, что может отпугнуть некоторых пользователей из-за его схожести с ржавчиной. Для тех, кто предпочитает более сдержанный стиль, натуральный титан с сероватым оттенком может оказаться более правильным выбором.

Помимо новых расцветок, iPhone 16 Pro и Pro Max порадуют пользователей увеличенными дисплеями: 6,3 дюйма для модели Pro и 6,9 дюйма для Pro Max. Форм-фактор новых iPhone останется прежним благодаря уменьшению ободков, однако размер корпуса немного увеличится, особенно у модели Pro Max, которая и станет самым большим iPhone на сегодняшний день.

Недавние утечки информации от Сонни Диксонса также показывают другие варианты цветового оформления iPhone 16 Pro: белый и черный. Интересно, что ранее ожидаемый розовый цвет отсутствует в последних утечках. Возможно, Apple планирует представить дополнительные специальные расцветки, чтобы предложить пользователям более широкий ассортимент цветовых вариантов.