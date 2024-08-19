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link1pc
В MSI сравнили производительность оперативной памяти CAMM2 с обычными модулями DDR5
MSI провела тестирование памяти на фирменной материнской плате Z790 Project Zero Plus, оснащенной разъемом CAMM2

Недавно производители начали активно рекламировать новый тип оперативной памяти в форм-факторе CAMM2, который вскоре должен появиться на рынке ПК. В сети уже появились первые тесты, демонстрирующие потенциал этой технологии.

Компания MSI провела тестирование оперативной памяти CAMM2 на своей материнской плате Z790 Project Zero Plus, оснащенной соответствующим разъемом. В рамках тестирования производительность новой памяти сравнили со стандартными модулями DIMM, причем обе конфигурации работали на одинаковых частотах — 7200 МГц с таймингами CL38-44-44-105.

CAMM2

Результаты бенчмарка AIDA64 показали, что система с модулями CAMM2 достигла неплохих результатов: скорость чтения 105,83 ГБ/с, скорость записи 88,63 ГБ/с и скорость копирования 94,77 ГБ/с. Общая задержка при этом составила всего 66,3 нс.

DDR5

Для системы с обычными модулями памяти DDR5 показатели были схожи, хотя отмечалась чуть большая скорость записи и немного меньшая задержка. Отсутствие значительной разницы в производительности между новыми модулями и традиционными DIMM является позитивным знаком, особенно учитывая, что технология CAMM2 только начинает внедряться и еще не получила полного обеспечения программных оптимизаций.

Кроме того, стоит отметить, что в отличие от DIMM, новые планки в форм-факторе CAMM2 могут принести поддержку LPDDR5X в настольные системы, что обещает значительно повысить общую производительность и эффективность работы компьютеров.

#msi #ddr5 #camm2 #тест производительности #ddr5-7200 #тестирование оперативной памяти #msi z790 project zero plus
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Оперативная память DDR5-6200 CL28 заметно опережает DDR5-7800 CL38 в играх
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