Портал Tom’s Hardware опубликовал список 13-ти лучших, по мнению редакции, видеокарт в 2024 году

Редакция портала Tom's Hardware представила свой рейтинг лучших 3D-ускорителей, которые на данный момент доступны для покупки. В этом списке оказались как флагманские модели, так и более доступные решения.

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1. GeForce RTX 4070 SUPER

На первом месте расположилась GeForce RTX 4070 SUPER — самый разумный выбор для геймеров в 2024 году. Эта видеокарта отлично подходит для игр в разрешении 2K, обладает адекватным объемом видеопамяти и будет актуальна в течение ближайших 3-4 лет.

2. Radeon RX 7900 GRE

Вторую строчку заняла Radeon RX 7900 GRE, которая предлагает много памяти, 256-битную шину и доступную цену. Эта карта идеально подходит для игр в нативном разрешении 2K.

3. GeForce RTX 4070

Базовая GeForce RTX 4070 замкнула тройку лидеров. Несмотря на то, что она уступает более мощной RTX 4070 SUPER, она все равно заслуживает внимания.

4. GeForce RTX 4090

Флагманский графический ускоритель GeForce RTX 4090 занял четвертое место, как единственная современная видеокарта, способная обеспечить качественный 4K-гейминг с трассировкой лучей.

5. Radeon RX 7900 XTX

Пятую позицию заняла Radeon RX 7900 XTX — самая мощная видеокарта от AMD, которая идеально подходит для игр в 4K.

6. GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060 была признана лучшей бюджетной видеокартой от компании NVIDIA в линейке RTX 4000, представляя собой разумный выбор для игр в 1080p.

7. Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT также попала в топ благодаря своему объему в 20 ГБ VRAM и сниженной в последнее время стоимости.

8. Intel ARC A750

Видеокарта Intel ARC A750 стала лучшим графическим ускорителем от команды «синих». Однако, несмотря на свою доступность и высокую скорость, ей требуется доработка программного обеспечения.

9. GeForce RTX 4080 SUPER

Видеокарта GeForce RTX 4080 SUPER может справляться с играми в разрешении 4K с использованием технологии DLSS 3 FG. Если её цена снизится, она может стать одной из лучших видеокарт на рынке.

10. Radeon RX 7600

Десятую строчку заняла видеокарта Radeon RX 7600 — самая доступная на данный момент и актуальная карта от AMD.

11. Radeon RX 7700 XT

Видеокарта Radeon RX 7700 XT также попала в топ благодаря оптимальному соотношению цены и производительности.

12. GeForce RTX 4060 Ti

Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti заняла 12-ю строчку, предлагая хорошую производительность за свою цену.

13. Intel ARC A380

Замыкает топ-13 самая доступная видеокарта Intel ARC A380, которая представляет собой интересное решение для тех, кто ищет бюджетный вариант.

Этот рейтинг поможет пользователям выбрать подходящую видеокарту в зависимости от их потребностей и бюджета.