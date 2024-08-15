Речь идет о Jetson Orin NX, который будет использоваться для нового суперкомпьютера с антирадиационной защитой в рамках миссии Transporter 11

Стартап Илона Маска, Cosmic Shielding Corporation, готовится к запуску одного из самых популярных графических чипов для работы с ИИ — Jetson Orin NX. Этот чип станет основой нового суперкомпьютера в рамках миссии Transporter 11, который будет защищён от космической радиации.

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Современные компьютерные системы в космосе постоянно сталкиваются с проблемой воздействия как ионизированных частиц, так и космических лучей, которые могут повредить хрупкую электронику. Для решения данной проблемы требуется специальная защита, которая будет способна отражать заряженные частицы.

Стартап CSC разрабатывает такой экранирующий материал, который сможет защитить электронику от воздействия космической радиации. Их недавнее изобретение — нанокомпозитный экранирующий метаматериал — позволит учёным запустить на орбиту Земли самый мощный компьютер с ИИ, который будет базироваться на чипе Jetson Orin NX.

Суперкомпьютер будет размещён на борту спутника от компании Aethero и будет использоваться для выполнения сложных математических вычислений и передачи данных на Землю. Запуск запланирован с базы Ванденберг в Калифорнии на ракете SpaceX Falcon 9.