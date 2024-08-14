Разработчики ремастера Until Dawn сравнили новую и старую версии

В блоге PlayStation было объявлено, что долгожданная обновленная версия интерактивного хоррора Until Dawn выйдет 4 октября 2024-го года. Разработчики поделились подробностями о значительных улучшениях, которые были добавлены в игру, а также показали новые скриншоты и выпустили видео, сравнивающее обновленную версию с оригиналом, выпущенным в 2015-м году для PlayStation 4.

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Until Dawn Remastered создана на движке Unreal Engine 5, что позволило значительно улучшить визуальные характеристики игры. В числе обновлений — новое освещение, переработанные модели персонажей и анимации, а также улучшенные объекты окружения. Разработчики также добавили новый вид камеры, который должен усилить атмосферу игры.

Кроме того, в обновленной версии появятся новые коллекционные предметы, а пролог был полностью переработан. Однако основной сюжет остался неизменным, что позволит поклонникам оригинала вновь погрузиться в знакомую историю с новыми впечатлениями. Авторы проекта уверены, что обновленная версия предложит «более атмосферный хоррор-опыт».

Ремастер Until Dawn будет доступен на ПК и PlayStation 5. Предварительные заказы на новинку начнутся 21-го августа.