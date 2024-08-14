Свежие новости указывают на то, что Nintendo может задержать выход своей долгожданной консоли следующего поколения — Switch 2. Согласно информации из надежных источников, новинка появится в продаже не раньше апреля 2025-го года. Это противоречит ранее озвученным планам компании анонсировать новую консоль в этом финансовом году, т.е. до конца марта следующего года.
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Главред портала Games Industry сообщил: «Никто из разработчиков, с которыми мне приходилось общаться, не ожидает запуска устройства в текущем финансовом году. Большинство из них надеются, что консоль появится в апреле или мае 2025-го года».
Стоит напомнить, что Nintendo Switch появилась в продаже еще в марте далекого 2017-го года и уже восемь лет занимает свою нишу на рынке. В июле текущего года она превзошла Famicom по продолжительности жизненного цикла, став самой долгоживущей консолью Nintendo. Консоль также приближается к уровню продаж PlayStation 2, что подчеркивает его популярность среди геймеров.
Ожидания от Switch 2 достаточно высоки, но только время покажет, сможет ли Nintendo оправдать ожидания своих поклонников.