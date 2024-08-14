Разработчики не ожидают релиза следующей консоли Nintendo до конца финансового года, то есть до апреля 2025 года

Свежие новости указывают на то, что Nintendo может задержать выход своей долгожданной консоли следующего поколения — Switch 2. Согласно информации из надежных источников, новинка появится в продаже не раньше апреля 2025-го года. Это противоречит ранее озвученным планам компании анонсировать новую консоль в этом финансовом году, т.е. до конца марта следующего года.

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Главред портала Games Industry сообщил: «Никто из разработчиков, с которыми мне приходилось общаться, не ожидает запуска устройства в текущем финансовом году. Большинство из них надеются, что консоль появится в апреле или мае 2025-го года».

Стоит напомнить, что Nintendo Switch появилась в продаже еще в марте далекого 2017-го года и уже восемь лет занимает свою нишу на рынке. В июле текущего года она превзошла Famicom по продолжительности жизненного цикла, став самой долгоживущей консолью Nintendo. Консоль также приближается к уровню продаж PlayStation 2, что подчеркивает его популярность среди геймеров.

Ожидания от Switch 2 достаточно высоки, но только время покажет, сможет ли Nintendo оправдать ожидания своих поклонников.