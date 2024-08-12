Google AdSense принял решение полностью свернуть деятельность в Рунете и отключить учётные записи пользователей из России

Компания Google сегодня официально уведомила пользователей из России о прекращении работы сервиса AdSense. В связи с этим, все аккаунты российских контентмейкеров будут деактивированы, а последняя выплата заработка за июль будет отправлена на баланс между 21 и 26 августа.

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Ранее авторы из России сталкивались с ограничениями только в выплатах за просмотры от отечественных зрителей, однако теперь правила монетизации для зарубежных пользователей также изменились. Это означает, что российские авторы больше не смогут получать выплаты даже за контент, который смотрят иностранные зрители или читатели.

Важно отметить, что данное решение затрагивает не только видеоблогеров на платформе YouTube, но и владельцев веб-сайтов, использующих рекламную сеть Google AdSense. Таким образом, компания полностью разрывает деловые отношения с Россией, оставляя многих авторов без источника дохода.

Стоит напомнить, что ранее Google AdSense уже устанавливал ограничения для россиян. Так, в весенний период позапрошлого года на территории России был отключен показ рекламных объявлений и введено ограничение на создание новых учетных записей.