Ранее сообщалось, что AMD может выпустить два новых графических процессора RDNA 3 - Radeon RX 7400 и Radeon RX 7300. Однако, планы компании изменились.

Информация о возможном выходе на рынок бюджетных видеокарт Radeon RX 7400 и RX 7300 оказалась ложной. На портале Wccftech появилась информация, что компания AMD приняла решение отказаться от разработки бюджетных моделей семейства RDNA 3 и вместо этого сосредоточится на создании производительных игровых ускорителей следующего поколения на базе архитектуры RDNA 4.

реклама «Radeon RX 7400 и RX 7300 в настоящее время не входят в планы вендоров. Это факт, который мы знаем. Все усилия сейчас направлены на разработку видеокарт Radeon следующего поколения», — отмечает Wccftech, ссылаясь на китайский ресурс Benchlife.

Согласно источнику, ни один из партнеров AMD не работает над созданием новых графических ускорителей на базе RDNA 3, включая выше упомянутые модели видеокарт. Однако не исключено, что эти модели видеокарт могли быть в планах компании ранее.

Стоит отметить, что на специализированных форумах также обсуждается информация о том, что как AMD, так и ее партнеры на данный момент сосредоточены на игровых видеокартах следующего поколения. Ожидается, что выход новинок состоится в первом квартале следующего года.

Графические процессоры AMD на основе архитектуры RDNA 4 должны выйти в двух ключевых вариантах: Navi 48 и Navi 44. Чип Navi 48 будет позиционироваться как high-end решение, тогда как Navi 44 ориентирован на массовый сегмент. Ранее планировался чип для энтузиастов, но его производство было прекращено (Navi 4C или Navi 4X). По слухам, производительность чипов Navi 48 будет сопоставима с Navi 31, при стоимости примерно $400-500. В свою очередь, Navi 44 обещает производительность на уровне Navi 32 и предполагаемую цену до $350.