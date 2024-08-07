Основатель Alderon Games Мэтью Касселлс в беседе с MLID раскрыл некоторую информацию о планах Sony

В свежем видео канала Moore’s Law is Dead появилась интересная информация о PlayStation 5 Pro - игровой консоли, которая обещает стать новым достижением в мире консольных игр. Основатель Alderon Games Мэтью Касселлс поделился своими прогнозами о том, насколько мощнее будет новая версия консоли по сравнению с оригинальной PS5.

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По словам Касселлса, PS5 Pro сможет похвастаться производительностью, в два раза превышающей возможности оригинальной модели. Увеличение производительности на 100% будет достигнуто благодаря сочетанию аппаратных улучшений и нового апскейлера PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Половина прироста производительности будет обеспечена за счет обновленных аппаратных компонентов, а другая половина — благодаря инновационным технологиям обработки графики.

С PS5 Pro и PSSR геймеры смогут наслаждаться играми с частотой кадров около 60 fps при включенной трассировке лучей. Это значит, что даже те проекты, которые текущая PS5 не может запустить на стабильных 60 fps, на новой консоли будут выглядеть значительно плавнее и качественнее. Однако, как отмечает Касселлс, полностью избежать необходимости в апскейлинге не получится, так как современные игровые движки становятся все более требовательными к ресурсам, а графика и физика игр продолжают усложняться.

На данный момент информация о сроках выхода PS5 Pro остается неопределенной. Некоторые инсайдеры предполагают, что Sony может представить новую консоль уже в сентябре.