Hardware Unboxed утверждают, что покупка Ryzen 9 5900XT не имеет смысла

На YouTube-канале Hardware Unboxed были представлены результаты тестирования нового процессора AMD Ryzen 9 5900XT, предназначенного для сокета AM4, и выяснили, есть ли смысл в его покупке для геймеров. Тестовый платформа была собрана с использованием топовой видеокарты GeForce RTX 4090, а также 32 ГБ оперативной памяти DDR4 для сокета AM4 и DDR5 для сокетов AM5, LGA 1700.

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По итогам тестирования тринадцати игр в разрешении 1080p стало очевидно, что новый чип AMD значительно уступает своему прямому конкуренту Intel Core i7-13700K. В среднем, разница в производительности составила около 35%, а в некоторых играх этот показатель достигал 50%. Более того, Ryzen 9 5900XT также отстает от процессоров серии Ryzen 7000X3D.

Что касается рабочих задач, результаты также не впечатляют. В программе Adobe Premiere Pro Ryzen 9 5900XT показал результаты на 10% хуже, чем Core i7-13700K, а в Blender разница составила 5%.

Эксперты из Hardware Unboxed пришли к выводу, что покупать Ryzen 9 5900XT нет никакого смысла. Его производительность сопоставима с Ryzen 9 5950X, однако для игр и профессиональных задач предпочтительнее рассмотреть процессоры от Intel, чтобы получить максимальную отдачу от своих систем.