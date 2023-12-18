Материнские платы ASRock серий Intel 700 и AMD AM5 теперь поддерживают модули памяти DDR5 объемом 64 ГБ

Компания ASRock сообщила о том, что материнские платы серий Intel 700 и AMD AM5 теперь поддерживают модули памяти DDR5 объемом 64 ГБ. Это значительное обновление позволяет пользователям наслаждаться увеличенным объемом памяти до 256 ГБ при использовании четырех модулей DIMM, что обеспечивает повышенную производительность.

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Однако, компания ASRock не планирует ограничиваться только этими сериями материнских плат. В дальнейшем компания стремится расширить поддержку модулей памяти DDR5 объемом 64 ГБ на большем количестве материнских плат с различными чипсетами. Это позволит повысить производительность многозадачных приложений, которые интенсивно используют память, и обеспечит более широкий выбор для пользователей.

К слову, компания Kingston уже представила модули Fury Renegade 64GB DDR5, которые поддерживают профили EXPO и XMP 3.0 и способны работать с частотой до 6000 МТ/с.

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Радует, что ASRock всегда стараются предложить самые передовые технологии и максимальную совместимость для своих клиентов. Поддержка модулей памяти DDR5 объемом 64 ГБ — это еще один шаг в этом направлении.