Более того, The Finals попала в пятерку самых популярных ожидаемых игр в Steam

Недавно в Steam прошло открытое бета-тестирование The Finals - многопользовательского шутера, разработанного Embark Studios. Компания основана бывшими сотрудниками DICE, которые ранее работали над такими популярными проектами, как Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4. Проект получил огромный успех - за несколько дней он попал в пятерку самых популярных ожидаемых игр в Steam, а за 10 дней бета-тестирования ее опробовали уже 7,5 миллионов человек. При этом, пик онлайна принес игре место в топ-50 самых популярных игр в истории Steam.

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Игра вызвала положительные отзывы среди игроков и журналистов. Она представляет собой яркий командный шутер с разрушаемыми зданиями и объектами на масштабных картах. В The Finals присутствуют классы со своими уникальными способностями и гаджетами, а также высокая динамика передвижения, включая использование крюка, подкатов и разрушаемые локации, дающие возможность пробивать новые пути - все это делает геймплей особенно увлекательным.

В связи с неожиданным успехом разработчики обещают активно работать над исправлениями и дополнениями, хотя точная дата выхода игры пока не объявлена. Ранее планировалось выпустить игру к концу 2023 года. Отметим, что The Finals будет распространяться по модели free-to-play.

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