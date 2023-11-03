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После долгого молчания компания Larian Studios выпустила четвёртый крупный патч для игры Baldur's Gate 3. Последнее обновление оказалось действительно довольно масштабным: оно содержит более 1000 различных изменений, исправлений и улучшений игры.
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Ниже представлен список наиболее заметных нововведений этого патча:
- Добавлена настройка, которая позволяет менять цвет рамок для враждебных и дружественных персонажей. Это будет полезно игрокам с нарушениями зрения.
- Нанимая наёмника, вы сможете изменить его внешний вид. Теперь вы снова можете разговаривать с мёртвыми персонажами, если в первый раз не задавали им вопросов.
- Пес Шкряб теперь сможет принести практически любой брошенный предмет. Потерять мяч Шкряба теперь будет сложнее.
- Компаньонов теперь можно мыть мочалкой и мылом (но веревки по-прежнему бесполезны).
- Теперь вы можете прочитать рецепт любимого супа императора.
- Казадор, упавший в пропасть, больше не умрёт: он может превратиться в туман и улететь.
- Улучшены ролики и анимация персонажей.
- NPC больше не будут стрелять сквозь полы и потолки.
- Исправлены ошибки, из-за которых персонажи произносили слова, предназначенные для других частей игры.
- У Минска появились новые диалоги.
- Исправлено множество ошибок, в том числе критических.
- Исправлено множество ошибок в миссиях.
- Улучшено управление геймпадом.
- Шкряб больше не будет постоянно указывать на одни и те же объекты.
- Убийство Этель в доме больше не блокирует её квест.
- Темный Соблазн теперь может винить Астариона в убийствах в первом акте.
- Улучшена производительность.
- Улучшены некоторые диалоги.
Более подробный список с изменениями можно посмотреть здесь.