Новое масштабное обновление для игры содержит тысячи изменений, улучшений и исправлений.

После долгого молчания компания Larian Studios выпустила четвёртый крупный патч для игры Baldur's Gate 3. Последнее обновление оказалось действительно довольно масштабным: оно содержит более 1000 различных изменений, исправлений и улучшений игры.

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Ниже представлен список наиболее заметных нововведений этого патча:

Добавлена настройка, которая позволяет менять цвет рамок для враждебных и дружественных персонажей. Это будет полезно игрокам с нарушениями зрения. Нанимая наёмника, вы сможете изменить его внешний вид. Теперь вы снова можете разговаривать с мёртвыми персонажами, если в первый раз не задавали им вопросов. Пес Шкряб теперь сможет принести практически любой брошенный предмет. Потерять мяч Шкряба теперь будет сложнее. Компаньонов теперь можно мыть мочалкой и мылом (но веревки по-прежнему бесполезны). Теперь вы можете прочитать рецепт любимого супа императора. Казадор, упавший в пропасть, больше не умрёт: он может превратиться в туман и улететь. Улучшены ролики и анимация персонажей. NPC больше не будут стрелять сквозь полы и потолки. Исправлены ошибки, из-за которых персонажи произносили слова, предназначенные для других частей игры. У Минска появились новые диалоги. Исправлено множество ошибок, в том числе критических. Исправлено множество ошибок в миссиях. Улучшено управление геймпадом. Шкряб больше не будет постоянно указывать на одни и те же объекты. Убийство Этель в доме больше не блокирует её квест. Темный Соблазн теперь может винить Астариона в убийствах в первом акте. Улучшена производительность. Улучшены некоторые диалоги.

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Более подробный список с изменениями можно посмотреть здесь.