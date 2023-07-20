Подобный комплекс есть еще и в городе Ейск. Модернизация НИТКА будет до 2025 года.

Крымский полуостров можно назвать непотопляемым русским авианосцем, ставшим плацдармом для десятков боевых вылетов в рамках проведения СВО. Более того на полуострове в городе Саки имеется настоящая палуба, как на авианосце. Комплекс называется НИТКА и используется для тренировки военных пилотов садиться и взлетать с палубы авианесущих кораблей. На днях пришла новость, что НИТКА будет оснащаться новым телевизионным комплексом, аналогичным таковому на «Адмирале Кузнецове».

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Наземный испытательно-тренировочный комплекс (авиационный) начали переоборудовать в 2022 году. Хотя планы по его улучшению озвучивали еще в 2020-м. Однако СВО внесло свои коррективы в процесс модернизации. Более того на сегодняшний день там временно приостановлены учебные вылеты, и НИТКА простаивает.

Информация о работах, связанных с модернизацией, НИТКА, поступила из источника из недр ВПК РФ и озвучена ТАСС. Работы планируют завершить до 2025 года, после чего он станет единственным в России. Аналогичный объект имеется в городе Ейск. Но решением руководства там прекращено обучение морских пилотов. Теперь там будут обучать только военных пилотов ВКС РФ и проводить испытательные вылеты новейших образцов авиатехники. Комплекс в Саках достался нам от Украины в плачевном состоянии и РФ много сил и средств вложила в ремонт НИТКА. Будем надеяться, что к моменту завершения работ военно-морские летчики палубной авиации будут иметь место службы.