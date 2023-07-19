Фильм основам на реальной истории.

Критики дали высокую оценку динамичной экранизации Gran Turismo, премьера которой состоится 11 августа 2023 года. Фильм снят Нилом Бломкампом по одноименной серии видеоигр, разработанным компанией Sony.

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Брэндон Дэвис счел картину очень удачной и реалистичной. По его мнению, это лучшая адаптация видеоигр, существующих сегодня. Дэвис был приятно удивлен правдоподобностью событий и креативными решениями для геймеров. Также, он отметил прекрасное актерское мастерство Арчи Мадекве и Дэвида Харбора.

Перри Немирофф, автор развлекательного сайта «Collider», на своей странице в социальных сетях выразила благодарность создателям фильма за яркую, полную динамики экранизацию с визуальными элементами гоночных игр. Перри считает, что история соответствует всем канонам спортивного жанра. Жизненный сюжет затягивает страстной и волнующей атмосферой с первых минут просмотра.

Кой Джандро, ведущий «Collider», также отметил удачно совмещенные элементы с отсылками на видеоигры и сюжеты лучших фильмов о спорте в одной экранизации. Благодаря чему, картина наполнена необузданным драйвом, страстью и уверенностью в победе главных героев. Джандро дал ленте высокую оценку. По его мнению — Gran Turismo станет самым величайшим игровым фильмом из всех известных кинокартин этого направления.

Роберт Батлер рекомендовал занести экранизацию на первое место в список лучших адаптаций спортивных видеоигр 2023 года. Американский режиссер уверен, что в душе каждого человека живет ловкий и бесстрашный герой-геймер, которого воплощает в фильме талантливый актер Арчи Мадекве.

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nullПроект создан по реальной истории из жизни подростка Янна Марденборо, любителя видеоигры Gran Turismo, ставшего впоследствии профессиональным гонщиком.