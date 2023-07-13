Устройство способно извлечь около 285 миллилитров воды из килограмма воздуха

Научные сотрудники из The University of California, Berkeley смогли разработать систему, способную черпать воду в виде молекул из воздуха. При этом энергия, необходимая для процесса сбора воды, является простым солнечным светом. Испытания инновационной системы проходили в известной пустыне в Долине Смерти. Подробнее об исследовании можно узнать в научном журнале Nature Water.

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Система состоит из металлического материала с большим количеством пор. В состав материала входит и органическая часть. В качестве альтернативы изначально рассматривались различные соли, гидрогели и прочие материалы, обладающие гигроскопическими свойствами, однако они не показали удовлетворительной степени эффективности и надежности с учетом предполагаемых условий работы системы (экстремальная жара и ограниченность источников энергии).

Некоторые процессы, протекающие в устройстве, были представлены и изучены с помощью компьютерного моделирования и подбора похожих по характеристикам каркасных материалов.

Изобретение способно добыть около 285 миллилитров воды на килограмм воздуха. Температура воздуха при этом может колебаться от 22 до 61 градуса по Цельсию, а относительная влажность – от 9,4% до 36%. Стоит отметить, что данная разработка – улучшение прежней версии того же устройства от тех же авторов. Предыдущая версия могла собрать в три раза меньше воды.

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