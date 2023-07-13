Наш ответ на фильм "Таксист" уже в прокате.

Режиссером российского триллера «Кентавр» выступил Кирилла Кемниц, а премьера картины запланирована на 13 июля. Картина содержит элементы нуара и компоненты социальной ответственности. Критики отмечают ее самобытность, причем проект уже назвали ответом российских кинопроизводителей на «Таксиста» Мартина Скорсезе.

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Главным героем «Кентавра» выступает таксист Александр, неожиданно оказавшийся участником разборок между представителями криминального мира. Роль водителя досталась Юрию Борисову и ему удалось буквально слиться с машиной. Персонаж выступает отличным психологом, поэтому многое понимает о пассажирах. Первым тревожным сигналом о приближении опасности становится появление в кадре симпатичной девушки по имени Лиза, которую сыграла актриса Анастасия Талызина.

Идея для проекта поступила от Михаила Зубко, а прообразом послужил реально существующий человек с непростой судьбой. Основные действия фильма разворачиваются в темное время суток, поэтому почти целый месяц группе пришлось бодрствовать и работать ночью. Подобный режим давался тяжело, а большим испытанием для участников стали съемки без перерывов в течение 5 дней. В последний день темнота длилась лишь 5 часов, поэтому пришлось искать выход из сложившегося положения. Был создан специальный короб и использовалась технология «хромакей». Обычно процесс подготовки длился от 4 до 5 часов, а съемки шли в максимально быстром темпе без репетиций.

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На начальном этапе масштаб проекта не позволял пригласить на главную роль актера уровня Юрия Борисова. Помогла поддержка со стороны продюсеров, а затем появилась возможность пригласить звездного исполнителя. Он предварительно ознакомился со сценарием, и история ему очень понравилась. На главную женскую роль претендовало много известных актрис, но она досталась Анастасии Талызиной. Ей удалось сыграть героиню, в которой одновременно сочеталась хрупкость и дерзость, ранимость и сила.