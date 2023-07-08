Точнее, перейдет на изначальную модель монетизации.

Представители «Дзена» объявили, что с 1 августа на сервисе изменится система выплат авторам за публикуемый контент – теперь «Дзен» будет рассчитывать выплаты, основываясь на времени, которое читатель провел на странице. При этом время прочтения или просмотра контента будет засчитываться как от пользователей, подписанных на автора, так и от пользователей без подписки.

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По словам представителей Дзена, такой подход поможет авторам, которые действительно завлекают читателей на площадку, что приведет к росту популярности «Дзена» и, соответственно, к росту времени, которое проводят пользователи на площадке. Те авторы, у которых монетизация уже подключена на данный момент, перейдут на новый формат выплат только в следующем году.

Практически полтора года площадка для размещения контента акцентировалась на количестве активных (!) подписчиков. Таким образом, деньги рассчитывались в зависимости от того, сколько человек было подписано на канал и сколько они с этим каналом взаимодействовали. Оплата за каждого подписчика могла быть абсолютно разной, потому что кто-то из подписчиков видел больше рекламы, кто-то меньше, кто-то подороже и так далее. Вариативность предложения на рынке рекламы влияла и на вариативность монетизации.

Теперь же будет считаться время, которое подписчик провел на площадке и конкретно на определенном канале. Оценивать количество времени будет автоматизированная информационная система. К примеру, если человек откроет и сразу закроет страницу, его посещение не прибавит времени. Система распознает и такой случай, когда автор контента использует автокликеры или будет бесконечно просматривать свои же видео или пост. Такое посещение тоже не будет учтено автору, а также может привести к санкциям.

Количество подписчиков также останется важным фактором, все-таки именно подписчики продвигают ваш канал и являются каким-то показателем крутости блогера. И именно подписчики смотрят контент в том случае, если он не попал в рекомендации.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Авторы смогут подать заявку на подключение монетизации, если его подписчики наберут в общей сложности 30 часов просмотра контента за месяц. В прошлый раз нужно было набрать 100 часов за 7 дней. Так что, новые условия вполне приемлемы. Дерзайте.