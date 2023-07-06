Объединение ученых из Австралии и Соединенного Королевства провела исследование про поиск нектара пчелами. После наблюдения за насекомыми они воссоздали модель их мышления и перенесли ее на базу искусственного интеллекта. Такое решение поможет нейросети занимать меньше места в физическом плане и стать действительно важной частью для функционирования роботов.
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Дело в том, что мозг пчелы в размерах меньше зернышка кунжута, однако при этом он состоит из множества нейронов, доведенных до совершенства течением времени и эволюцией. К примеру, пчела может за мизерную долю секунды принять важное решение несколько раз. Ученые считают, что пора брать пример с природы и заимствовать алгоритмы для компьютерных систем. Если искусственный интеллект научится думать, как пчелы, то тогда его потенциал заметно вырастет, считают ученые. Пчелы – отличные навигаторы в первую очередь. Кроме этого, они превосходно знают необходимые алгоритмы.
Исследователи провели эксперимент, для которого специально был создан сад с различными видами цветов. Синие цветы всегда содержали сироп, зеленые – воду и тоник, который не нравится пчелам, а остальные цветы были выборочно наделены глюкозой. Камеры фиксировали каждое перемещение пчел, которые искали пропитание. Эксперимент показал, что пчела думает, лететь ей дальше или опуститься к растению в течение 0,6 секунд. В исследовании участвовало 20 насекомых.
Компьютерная модель помогла ученым определить несколько важных направлений в головном мозге пчел. Теперь им предстоит работа по изучению связей в мышлении насекомых и перенос системы на компьютерный базис.