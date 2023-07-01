Хорошо, что на русском языке ChatGPT не очень хорошо говорит.

Искусственный интеллект не мог не затронуть сферу образования – недавно в этом убедились учителя школ и преподаватели высших учебных заведений во Франции. В некоторых учреждениях было принято решение по всей строгости наказывать учеников, использующих ChatGPT в учебных целях. Очень часто ученики используют искусственный интеллект, чтобы подделать домашние задания – например, списать сочинение. Цифры поражают – в Лионе «халтурят» около половины учеников.

реклама

Эксперты отмечают подозрительную правильность и аккуратность в работах студентов с точки зрения грамматики и орфографии. Ученики также использовали фразы высокого языка и научны термины. Пока что французские учителя решили опираться на устную работу и на ответы на лекциях, чтобы оценивать студентов.

IUT Charlemagne, один из французских университетов, изменил свои внутренние правила касаемо использования искусственного интеллекта. Кроме того, преподаватели высказали инициативу о приравнивании использования ИИ к плагиату, который карается немалым штрафом и уголовной ответственностью. Учителя из других стран так же согласны с резкими мерами, а некоторые образовательные учреждения запретили использование нейросетей на территории учебного заведения.

Вместе с этим, специалистами отмечается, что резкий запрет ИИ не приведет ни к чему хорошему – по мнению некоторых экспертов и преподавателей, следует учить детей и студентов использовать технологии, а не запрещать их вовсе. Некоторые преподаватели и вовсе высказываются о необходимости адаптации образовательной системы по отношению к технологиям в целом. Нельзя спорить с тем, что искусственный интеллект – это революция во многих смыслах, и такой инструмент необходимо правильно использовать.

Сэм Альтман, «отец искусственного интеллекта» и гендиректор OpenAI, считает, что невозможно бороться с искусственным интеллектом. Он предлагает смотреть на ИИ, как на «языковой калькулятор», и советует адаптировать систему образования.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti



