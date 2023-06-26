В числе актёров Колокольников и Чеботарева

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Игорь Волошин выступил в качестве режиссера фэнтезийного проекта «Волшебник Изумрудного города», а сценаристами стали Роман Непомнящий и Тимофей Декин. Вопросами производственного характера занимается «Централ Партнершип». Съемочный процесс уже стартовал, а кинокартина получила поддержку от Фонда кино.

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История будет интересна не только детям, а удовольствие от просмотра смогут получить также представители старшего поколения. Она порадует любителей смешных комедийных произведений, хорошего юмора и невероятных приключений. Фильм станет своеобразным посылом человеческой цивилизации о крепкой дружбе.

В основу кинофильма легла история Александра Волкова с одноименным названием, которая рассказывает о девочке по имени Элли. Вместе с щенком Тотошкой она оказывается в эпицентре мощнейшего урагана и попадает в сказочное королевство Жевунов. Рассчитывать на возвращение домой можно только если найти Волшебника, но сначала необходимо добраться до Изумрудного города. Девочке предстоит обрести новых друзей в лице Железного дровосека, Страшилы и льва-труса.

Исполнительницей роли девочки Элли стала Екатерина Червова, а в образ Железного Дровосека должен вжиться Юрий Колокольников. Евгений Чумак преобразится в Страшилу, а Артур Ваха примерит образ Льва с трусливым характером. На роль Бастинды на текущий момент претендует Светлана Ходченкова. В кинокартине можно будет насладиться игрой Василины Маковцевой (Гингема), Сергея Епишева (Людоед), Дмитрия Чеботарева (Урфин Джус) и ряда иных известных актеров.

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Создатели проекта обещают использовать новейшие разработки для создания грима. Планируется создать впечатляющие локации, невероятные декорации, оригинальные костюмы и уникальный реквизит. Съемочный процесс продлится до середины лета и будет проходить на территории Дагестана, в Москве и Московской области. Премьера фильма должна состояться в декабре следующего года.