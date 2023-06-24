В Риме прошел премьерный показ «Миссия: невыполнима 7», а начало организаторы задержали на 1,5 часа. Причиной была названа официальная встреча Тома Круза с Джорджией Мелони. По прибытию известного актера и исполнителя главной роли встречали бурными овациями.
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Многие зарубежные престижные издания дали высочайшие оценки очередной части популярной во всем мире франшизы. Эксперты Fandango и Collider отметили, что получившая продолжение история Итана Ханта можно смело назвать безупречно отснятым боевиком с большим количеством достоинств. В качестве сильных сторон картины была отнесена актерская игра Хейли Этвелл и эффектные трюки, многие из которых исполнил Том Круз.
Боевик «Миссия: невыполнима 7» обладает огромными шансами старта с самым впечатляющим результатом. Согласно прогнозным данным, в первый уик-энд вышедший в прокат фильм может принести $65 млн. Он улучшит достижения предыдущей части франшизы, которая дебютировала в 2018 с результатом $61 млн. При этом важно учитывать, что ситуация в киноиндустрии и прокате на тот момент бала более благоприятной.
Если прогнозам оптимистического характера суждено сбыться, то партнерство киностудии Paramount и актера Тома Круза получит значительный толчок. Одним из самых успешных проектов за несколько последних лет был фильм «Топ Ган: Мэверик», который смог обеспечить более $1,4 млрд в прокате. Владельцы кинотеатров испытывают уверенность в успешности проката фильма, поэтому предпочитают выделять ему максимально возможно число показов.
Бюджет кинокартины составляет около $300 млн., что позволяет считать фильм самой дорогостоящей частью голливудской франшизы. Подобное также означает, что для получения полной окупаемости потребуется собрать в прокате почти 700 $млн.