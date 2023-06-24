Эксперты говорят что это лучшая часть франшизы.

В Риме прошел премьерный показ «Миссия: невыполнима 7», а начало организаторы задержали на 1,5 часа. Причиной была названа официальная встреча Тома Круза с Джорджией Мелони. По прибытию известного актера и исполнителя главной роли встречали бурными овациями.

реклама

Многие зарубежные престижные издания дали высочайшие оценки очередной части популярной во всем мире франшизы. Эксперты Fandango и Collider отметили, что получившая продолжение история Итана Ханта можно смело назвать безупречно отснятым боевиком с большим количеством достоинств. В качестве сильных сторон картины была отнесена актерская игра Хейли Этвелл и эффектные трюки, многие из которых исполнил Том Круз.

Боевик «Миссия: невыполнима 7» обладает огромными шансами старта с самым впечатляющим результатом. Согласно прогнозным данным, в первый уик-энд вышедший в прокат фильм может принести $65 млн. Он улучшит достижения предыдущей части франшизы, которая дебютировала в 2018 с результатом $61 млн. При этом важно учитывать, что ситуация в киноиндустрии и прокате на тот момент бала более благоприятной.

Если прогнозам оптимистического характера суждено сбыться, то партнерство киностудии Paramount и актера Тома Круза получит значительный толчок. Одним из самых успешных проектов за несколько последних лет был фильм «Топ Ган: Мэверик», который смог обеспечить более $1,4 млрд в прокате. Владельцы кинотеатров испытывают уверенность в успешности проката фильма, поэтому предпочитают выделять ему максимально возможно число показов.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Бюджет кинокартины составляет около $300 млн., что позволяет считать фильм самой дорогостоящей частью голливудской франшизы. Подобное также означает, что для получения полной окупаемости потребуется собрать в прокате почти 700 $млн.