Новая пищевая добавка не имеет противопоказаний.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Исследователи, работающие в Московском физико-техническом институте (МФТИ) создали средство, которое помогает ослабить негативный эффект, возникающий после употребления спиртосодержащих напитков. Препарат помогает сохранить относительную ясность разума, координацию опорно-двигательного аппарата и держит организм в тонусе.

реклама

Препарат представляет собой порошковую пищевую добавку, давно знакомую населению своей формой выпуска. В ее состав входят некоторые аминокислоты и углеводы, содержащиеся в необходимых количествах. Вещества и микро- и макроэлементы помогают организму ускорить метаболические процессы, что соответственно и ускоряет вывод алкоголя. Улучшается и работоспособность нервной системы человека.

У препарата, что удивительно, нет никаких противопоказаний или негативных побочных эффектов. Средство будет выпускаться в порошковой форме, а в упаковке будет содержаться десять порций. Каждая порция будет распределена в отдельные пакетики. Стоимость упаковки за десять порций будет составлять около трехсот рублей. Возможно, в дальнейшем будут выпущены упаковки с иным количеством пакетиков.

Ученые отмечают: средство предназначено лишь для сглаживания негативных эффектов опьянения, и его стоит использовать, чтобы не довести себя до критического состояния. Препарат не сможет мгновенно вернуть трезвость, вывести алкоголь из организма моментально и не приведет человека в ту же ясность ума, которая была до употребления алкоголя. В особенности исследователи заостряют внимание на том, что управление автомобилем или иным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено и может быть опасно.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать



