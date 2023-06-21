Исследователи, работающие в Московском физико-техническом институте (МФТИ) создали средство, которое помогает ослабить негативный эффект, возникающий после употребления спиртосодержащих напитков. Препарат помогает сохранить относительную ясность разума, координацию опорно-двигательного аппарата и держит организм в тонусе.
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Препарат представляет собой порошковую пищевую добавку, давно знакомую населению своей формой выпуска. В ее состав входят некоторые аминокислоты и углеводы, содержащиеся в необходимых количествах. Вещества и микро- и макроэлементы помогают организму ускорить метаболические процессы, что соответственно и ускоряет вывод алкоголя. Улучшается и работоспособность нервной системы человека.
У препарата, что удивительно, нет никаких противопоказаний или негативных побочных эффектов. Средство будет выпускаться в порошковой форме, а в упаковке будет содержаться десять порций. Каждая порция будет распределена в отдельные пакетики. Стоимость упаковки за десять порций будет составлять около трехсот рублей. Возможно, в дальнейшем будут выпущены упаковки с иным количеством пакетиков.
Ученые отмечают: средство предназначено лишь для сглаживания негативных эффектов опьянения, и его стоит использовать, чтобы не довести себя до критического состояния. Препарат не сможет мгновенно вернуть трезвость, вывести алкоголь из организма моментально и не приведет человека в ту же ясность ума, которая была до употребления алкоголя. В особенности исследователи заостряют внимание на том, что управление автомобилем или иным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено и может быть опасно.