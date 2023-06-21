Вероятно, всему виной бурные выходные.

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Недавно в Европе проводилась конференция Британского общества изучения сердечно-сосудистых заболеваний, где исследователи делились своими открытиями и гипотезами. Одним из ярких исследований стал проект, рассматривающий и изучающий инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. Как оказалось, чаще всего такие инфаркты случаются по понедельникам.

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Подобные инфаркты происходят, как правило, вследствие ограничения движения крови по отношению к сердечной мышце. Это происходит из-за сгустка крови или иных объектов, мешающих крови пройти дальше. Ситуация приводит к тому, что без крови мышца начинает атрофироваться и погибать, а как следствие развивается сердечная недостаточность. Возможен и летальный исход.

Ученые использовали данные более десяти тысяч пациентов, испытавших инфаркт миокарда за пять лет, начиная с 2013 и заканчивая 2018 годом. Оказалось, что наибольшее число инфарктов приходится на понедельник. В медицинской среде феномен приобрел название «синий понедельник», однако причины данного явления непонятны.

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Существует версия, что виной всему является циркадный ритм – грубо говоря, «биологические часы» человека. Согласно советам и рекомендациям ученых, необходимо соблюдать режим дня даже по выходным, чтобы максимально обезопасить себя и обеспечить слаженную работу циркадного ритма.