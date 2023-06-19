В Великобритании начались съемки фильма ужасов «Cinderella’s Revenge», который является адаптацией самой известной сказки (в соответствии с редакцией Шарля Перро) «Золушка». Режиссером картины выступает Энди Эдвардс, а роль главной героини исполнит Лорен Стерк.
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Центральная тема фильма — месть Золушки за унижения, которые она много лет терпела от своей злобной мачехи и сводных сестер. Однако, на этот раз, главная героиня в образе раскрывает свою настоящую сущность — коварную мстительницу, которая ни перед чем не остановится, чтобы отомстить за все обиды.
В отличие от оригинальной сказки, где главным элементом была хрустальная туфля, в фильме ужасов Золушка отказывается от неё во имя мести, которую поможет осуществить её Фея-крестная. Совместно и с помощью волшебной силы, они доставят много неудобств тем, кто вошел в черный список главной героини.
Сценарий драмы обещает быть наполненным не только оттенками страха, но и социальной проблематикой. Авторы фильма хотят продемонстрировать расширение прав и возможностей женщин, главной героине которой будет дана свобода действия, способность защищать себя и отомстить за несправедливость. Это важное сообщение о женских правах и возможностях будет послано не только молодому поколению, но и более взрослым людям.
Несмотря на то, что снятие ужастика по Золушке вызвало сразу множество вопросов, многие люди уже ожидают его премьеры. Так как с каждым годом в кинематографе все большее внимание уделяется развитию позиций женщин в обществе, этот фильм может стать знаковым и обеспечить положительный отклик у широкой аудитории.