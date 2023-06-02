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Британские ученые работают над производством экологически чистого топлива по карбоксильному циклу
Гонка за экологическими видами топлива не проходит зря.
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Человечество издавна искала удобный для себя способ добычи топлива, которое могло бы помогать поддерживать жизнедеятельность, и на сегодняшний день электроэнергия является самым выгодным решением. Однако экологический вопрос тоже тревожит общественность, что заставляет задуматься о поиске альтернативных источников энергии.

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Солнечное топливо имеет ряд преимуществ перед другими видами альтернативного топлива. Во-первых, оно не требует больших инфраструктурных изменений – его можно использовать в обычном двигателе без дорогостоящих модификаций. Во-вторых, производство солнечного топлива может быть распределенным – его можно производить на местах, что позволяет избежать зависимости от поставок нефти или газа.

Однако вместе с этим у него есть и недостатки, которые могут ограничивать ее использование в качестве источника энергии:

  1. Нестабильность: количество солнечной энергии, доступной для использования, может быть нестабильным и зависит от времени суток, облачности и других факторов.
  2. Ограниченный запас: солнечная энергия не является постоянным источником и имеет ограниченный запас. Это может привести к необходимости хранения энергии, что может быть дорогостоящим и неэффективным.
  3. Зависимость от погоды: солнечная энергия зависит от погодных условий, таких как облачность, осадки и температура, которые могут влиять на производительность солнечных панелей.
  4. Ограниченная доступность: солнечная энергия может быть недоступна в некоторых районах из-за отсутствия достаточного количества солнечных дней или из-за низкой эффективности солнечных панелей.
  5. Высокая стоимость: установка и эксплуатация солнечных панелей могут быть дорогостоящими, особенно если они не используются постоянно.

Конечно же, разработка новой энергетической системы, которая бы могла перекрыть недостатки уже существующих систем поиска энергии, потребует значительных финансовых и временных затрат на её создание и распространение по всему миру. Однако ученые из Кембриджа делают шаги в этом направлении и представили разработку проекта новой, экологически чистой добычи топлива. Эта технология называется "карбоксильный цикл" (carbon-based oxygenic photosynthesis) и представляет собой процесс, который может производить жидкое топливо из углекислого газа и воды. Подробнее исследование ученых можно рассмотреть в журнале Nature Energy.

В основе карбоксильного цикла лежит использование фотосинтетических микроорганизмов, которые способны производить топливо из простых молекул, таких как углекислый газ и вода. Эти микроорганизмы используют энергию света для преобразования углекислого газа и воды в жидкое топливо, такое как этанол или метанол.

Эта технология имеет ряд преимуществ перед традиционными методами производства топлива, такими как нефтепереработка. Во-первых, она является экологически чистой, так как не требует использования ископаемых видов топлива и не производит вредных выбросов. Во-вторых, она может быть использована для производства топлива на месте, что позволяет снизить затраты на транспортировку и хранение.

Однако, несмотря на все преимущества, реализация этой технологии требует значительных инвестиций и научных исследований. Кроме того, для успешного применения карбоксильного цикла необходимо разработать специальные микроорганизмы, которые будут эффективно использовать солнечную энергию для производства топлива.

Несмотря на это, ученые продолжают работать над этой технологией и надеются, что в ближайшем будущем она станет реальностью и позволит существенно изменить в первую очередь автомобильную индустрию и снизить зависимость от традиционных видов топлива.

Процесс получения топлива таким путем сильно напоминает искусственный фотосинтез. Искусственный фотосинтез — это процесс преобразования солнечной энергии в химическую энергию с помощью искусственных фотосинтетических систем.

Преимущества искусственного фотосинтеза:

  1. Отсутствие выбросов углерода: при использовании топлива, полученного искусственным фотосинтезом, не выделяются парниковые газы, такие как углекислый газ, метан и закись азота. Это позволяет снизить уровень загрязнения воздуха и уменьшить глобальное потепление.
  2. Возобновляемость: искусственный фотосинтез использует энергию солнца, которая является возобновляемым источником энергии. Это делает его более экологически чистым, чем традиционные источники энергии, такие как ископаемое топливо.
  3. Низкая стоимость: топливо, полученное искусственным фотосинтезом, производится из двух основных компонентов — воды и углекислого газа, которые являются доступными и недорогими ресурсами. Это делает производство такого топлива экономически выгодным.
  4. Не требует использования сельскохозяйственных угодий: для производства биоэтанола, который является одним из основных продуктов искусственного фотосинтеза, требуется использование сельскохозяйственных земель. Однако, при искусственном фотосинтезе для производства топлива не требуется использовать земельные ресурсы.

Стоит заметить, что технология еще не готова к полноценному использованию в широкопромышленных масштабах. Пока что проводятся лишь первые серьезные наметки в эту сторону. Само сложное, по мнению ученых – теоретическое обоснование проекта, и данный этап уже далеко позади, осталось лишь правильно его реализовать.

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В это же время ведутся разработки и других источников энергии – например, водородного топлива. Самое главное преимущество водородного топлива – его возобновляемость и легкость добычи – нужно лишь прорубить скважину. Тем не менее, водород весьма опасен (вспонить те же водородные бомбы), поэтому большинство научного сообщества предпочитает смотреть в сторону искусственного фотосинтеза.

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